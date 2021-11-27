Лукашенко и Алиев провели телефонный разговор

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обсудили развитие двусторонних отношений.
Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении.
Также Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ.-0-