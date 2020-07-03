Лукашенко и Греф открыли в Минске уникальный светомузыкальный фонтан

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф открыли в Минске светомузыкальный фонтанный комплекс, передает корреспондент БЕЛТА.

Необычный фонтан установили на реке Свислочь в парке имени Янки Купалы. Он стал подарком белорусской столице ко Дню Независимости от Сбербанка России.

По мнению главы государства, фонтан открыт в одном из красивейших мест столицы с удивительной историей - парке имени Янки Купалы. "Он был открыт ровно 70 лет назад. Задумайтесь: 1949 год - страна еще не оправилась после войны, многие живут в землянках, но люди тянутся к прекрасному, закладывают парк. И сегодня, в День Независимости Беларуси, в юбилейный год парка, мы, как и договаривались с нашим добрым другом Беларуси Германом Грефом, открываем здесь мультимедийный фонтан", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко о фонтане от Сбербанка России в Минске: это действительно украшение Беларуси "Мы уже посмотрели в тестовом режиме. Очень нравится тем, кто это видел. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен", - сказал белорусский лидер.

Президент отметил, что с открытием этого уникального фонтана историческая набережная Свислочи заиграет новыми красками, станет центром притяжения для молодежи, новой площадкой для интересных проектов. Он пожелал, чтобы их было как можно больше - интересных, динамичных, креативных, таких, которые сделают жизнь города еще более яркой.

В свою очередь Герман Греф заявил, что фонтан в Минске уникальный: Сбербанк ранее не строил такие комплексы на воде. "Это единственный такой фонтан в мире и по масштабам, и по месторасположению. Мы никогда не делали фонтан на воде: это было технологически сложно, - подчеркнул он. - Очень хочется, чтобы этот знак искреннего отношения, любви россиян к белорусам пользовался успехом среди молодежи, минчан и радовал всех вас".

Продолжили церемонию открытия фонтанный номер под музыку Вивальди и небольшая концертная программа. В конце вечера жители и гости столицы приняли участие в республиканской акции "Споем гимн вместе", завершился день праздничным фейерверком.

Возводить фонтан начали в феврале 2020 года. БПС-Сбербанк выделил на него более Br6 млн.

Фонтанный комплекс представляет собой мультиформатную образовательную площадку со сложным программным обеспечением. Он оснащен видео- и лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран.

Водную феерию образуют более 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 м. Они также могут создавать различные эффекты: бегущую дорожку, веер, лилию, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи.

Планируется, что светомузыкальное представление будет показываться ежедневно в вечернее время - с 22.00 до 23.00.

Строительство этого фонтана в Минске Александр Лукашенко и Герман Греф обсуждали ровно год назад. "Сбербанк придумал новую технологию соединения света, звука, воды и изображения с образовательной функцией. Мы много занимаемся образованием. И мы придумали светомузыкальный образовательный фонтан, - рассказал глава Сбербанка журналистам после встречи с главой белорусского государства. - Александр Григорьевич узнал, попросил нас создать такой фонтан в Минске. Мы сегодня с ним договорились, что будет выпущен указ и мы бросим все силы, чтобы реализовать этот проект ко Дню Независимости в Беларуси в следующем году здесь, в Минске".

Лукашенко предлагает Сбербанку России участвовать в финансировании крупных проектов "Мы хотим, как в советские времена, составить перечень инновационных объектов, которые мы должны ввести в новой пятилетке. И обязательно договориться по финансированию, чтобы они не превратились в долгострои", - сказал глава государства.

Первый мультимедийный фонтан за средства Сбербанка появился в 2018 году в Петергофе. В настоящее время по всей России работают несколько подобных сооружений - в Саратове, Петергофе, Ярославле, Калининграде, Владимире, Рязани и Воронеже.-0-