Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

Еще одной темой разговора стала ситуация в Украине и внеплановые учения Украины и США у границ Российской Федерации и в Черном море. Президент России проинформировал белорусского коллегу о ситуации в Черном море в целом.

Президент Беларуси в свою очередь проинформировал главу российского государства о состоявшемся накануне телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин также график будущих контактов.

Как сообщалось БЕЛТА, о планах провести разговор с Президентом России Александр Лукашенко рассказал еще утром 16 ноября на совещании по ситуации на госгранице. "Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного (это наша общая граница, Союзного государства), вы скажите. Я переговорю с Президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их (российскую сторону. - Прим. БЕЛТА) в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения", - сказал глава государства.-0-