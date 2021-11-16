"Мы беспокоимся за детей, они голодные и простуженные": беженцы о холодной ночи на бетоне у границы

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очень тяжело ноябрьские ночные морозы переносят дети, многие из них простужены и голодны. Об этом в разговоре с корреспондентом БЕЛТА рассказали беженцы из стихийного лагеря у самого въезда в польский пункт пропуска.

Беженцы, покинувшие накануне лагерь у линии польской границы, провели холодную ночь у въезда в польский пункт пропуска "Кузница Белостокская". Многие из них жаловались не только на ледяной холод, но и на нехватку продовольствия и воды. Среди беженцев много семей с детьми. В Польшу их не пропускают.

"Дети голодные и простуженные. А помощи и понимания со стороны Польши и Евросоюза мы не видим", - со слезами на глазах говорит одна из женщин. Ни она, ни ее муж, ни двое маленьких детей ночью так толком и не уснули. Очень холодно. Еще до рассвета они встали и начали ходить, чтобы просто согреться.

Женщина подчеркивает: в Ирак семья не вернется. "Там нет работы, нет медицины и образования, там очень опасно оставаться. В Европу мы поехали ради безопасности и будущего своих детей, и посмотрите, с чем мы столкнулись", - говорит она.

Сегодня в лагерь беженцев доставили очередную партию гуманитарной помощи от белорусов. Волонтеры раздали более 3 т продукции. В первую очередь продукты - молоко, хлеб, мясные консервы, кондитерские изделия - выдавали женщинам и детям. Поставка помощи от Беларуси продолжится.-0-