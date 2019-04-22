Лукашенко и Путин обсудили текущие моменты двусторонних отношений

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 22 апреля по инициативе российской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили текущие моменты двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества. Также рассмотрены вопросы международной повестки дня.-0-