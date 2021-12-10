Лукашенко и Путин после заседания ВЕЭС обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходил в режиме видеоконференции, состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран.-0-