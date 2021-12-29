Лукашенко и Путин вышли на лед "Стрельна Арены" в одной команде

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29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров в Санкт-Петербурге встретились на хоккейной площадке питерского комплекса "Стрельна Арена", передает корреспондент БЕЛТА.
Главы государств вышли на лед в одной команде, но в разных пятерках: Александр Лукашенко - под номером 01, Владимир Путин - под номером 11.
Как заявляет Telegram-канал "Пул первого", в товарищеском матче "Белые против красных" также принимают участие Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Федоров, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие прославленные советские и российские хоккеисты.-0-