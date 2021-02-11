Лукашенко: идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния

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11 февраля 2021, 12:01

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути, наша страна сегодня - это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, не надо считать, что "белорусский вопрос" не важен для глобальных геополитических игроков - идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. "Беларусь сегодня - это господствующая высота на поле боя в центре Европы, - заявил Президент. - И за эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории".

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не рассматривает ни одно из государств в качестве противника, осуждает любой военный конфликт и последовательно выступает за мирное регулирование споров. "Несмотря на все недружественные шаги отдельных зарубежных сил, я убежден, что путь конфронтации во внешней политике - тупиковый, - обратил он внимание. - Мы неизменно готовы выстраивать отношения со всеми странами и союзами на основе принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства в наши внутренние дела. Также как и заинтересованы иметь сбалансированные разнообразные связи с внешним миром, прежде всего экономические".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

В этом вся суть белорусской концепции многовекторности, которая вызывает много вопросов, даже в России, отметил глава государства. "И не надо нас критиковать, что мы якобы сидим на двух стульях. В конечном итоге мы ставим цель обеспечить диверсификацию международных, прежде всего экономических, связей, стремимся к равновесию в региональной безопасности. Мы просто хотим сохранить свою политическую устойчивость. Этот путь, конечно, может кому-то не нравиться. Но именно так действует любое государство, которое хочет остаться на карте мира суверенным, независимым. И мы не исключение",- сказал Александр Лукашенко.-0-

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