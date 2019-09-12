Лукашенко: инициатива Беларуси о возобновлении международного диалога становится все более актуальной

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога растет на фоне разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разногласия ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями вновь обостряют актуальность выработки новых подходов в обеспечении международной и региональной безопасности и тем самым востребованность белорусской инициативы о возобновлении соответствующего международного диалога", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он отметил, что инициативы Беларуси по сохранению мира и стабильности в регионе известны всем. Страна, по его словам, всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов по теме безопасности.

"Мы будем и далее призывать не только великие державы, но и небольшие государства к принятию действенных мер по укреплению доверия и экономической стабильности", - подчеркнул глава государства.-0-