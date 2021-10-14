Лукашенко: интеграционная повестка ЕАЭС заметно оживилась

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграционная повестка Евразийского экономического союза заметно оживилась. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"К осени наша интеграционная повестка заметно оживилась. В сентябре со многими из вас мы встречались в Душанбе на мероприятиях ШОС и ОДКБ, где особое внимание уделили внешнеполитическим вопросам. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить экономические аспекты сотрудничества", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, в узком составе главы государств обменяются мнениями по вопросам формирования общего рынка газа, в том числе по его ценообразованию и транспортировке. Также будет обсуждена целесообразность подключения ЕАЭС к глобальному диалогу по климату.

На заседании в широком составе лидерам стран ЕАЭС предстоит принять один из ключевых документов встречи - решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.-0-