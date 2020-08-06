Лукашенко: интернет - величайшее достижение, но нужна ответственность

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что пользователи интернета должны нести ответственность за свои действия в Сети. Об этом глава государства заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает БЕЛТА.

Президента во время интервью спросили о свободе слова в Беларуси. В ответ глава государства отметил, что в стране работают различные средства массовой информации, многие сведения можно найти в интернете. "Есть государственные средства массовой информации. Естественно, там желтизны нет, там матом не ругаются, - сказал он. - Если честно, я бы не хотел, чтобы мы матерились даже в интернете. Интернет - величайшее достижение человечества, величайшее. И мы уже это понимаем. Но там не все очень хорошо, если мягко сказать. Да, самовыражение - это хорошо, но только нужно за это нести ответственность".

"Надо доработать, дошлифовать интернет в этом плане - чтобы была ответственность, - продолжил Александр Лукашенко. - И тогда эта глобальная паутина будет служить на пользу человечеству. В противном случае она превратит планету в хаос".-0-