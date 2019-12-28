Лукашенко: искусство играет большую роль в международной дипломатии

28 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В современном мире искусство играет большую роль в международной дипломатии, открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время Венского бала, который впервые проходит в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что год назад во Дворце Независимости состоялся первый республиканский новогодний бал, и таким образом была возрождена одна из самых красивых танцевальных традиций, близких для белорусов, которые на протяжении многих столетий жили и развивались в самом сердце общеевропейской культуры.

"Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире оно играет большую роль, особенно в международной дипломатии. Открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и целыми государствами, - отметил Александр Лукашенко. - Вот и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце (Дворце Независимости. - Прим. БЕЛТА) первый в истории современной Беларуси Венский бал".

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