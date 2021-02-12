Лукашенко: я бы не боролся с открытым забралом с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает свою приверженность борьбе с коррупцией в стране. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая участие в VI VI Всебелорусском народном собрании,, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции. Я от этого никогда не отступал и никогда не отступлю", - заявил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что периодически противники власти пытаются найти у него какое-нибудь незаконно нажитое имущество. "Я - за. И если ко мне будет хоть один вопрос по какой-то проблеме, я лично приду с журналистами, покажу и расскажу, что они у меня там нашли, - сказал глава государства. - Поэтому будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку".

Александр Лукашенко отметил, что, согласно социологическим исследованиям, проблема коррупции в Беларуси находится для граждан лишь на пятом или шестом месте. В то же время в соседних странах - это главная беда.

По словам Президента, в Беларуси иногда устраивают проверки сотрудников ГАИ, берут ли они взятки. "Последнюю проверку осуществили - ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду, напротив Дворца Независимости. Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом: "Не-не-не, идите. Не сегодня и не завтра, идите". То есть у него сработала эта чуйка. И десятки были подходов - ни один. Это гордость! Я горжусь, что у нас такие люди", - заявил белорусский лидер.-0-