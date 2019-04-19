Лукашенко: я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что думает о будущем страны, а не о личной власти. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении Президент затронул тему обсуждающихся изменений в Конституцию в части перераспределения функций, наделения большими властными полномочиями других ветвей власти и структур. Высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы, да и страна уже прошла тот этап, когда была нужна сильная президентская власть.

"Но это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет. Я вам точно обещаю", - заявил белорусский лидер.

"Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти. Слушайте, я уже навластвовался. Прекратите об этом писать. Некомпетентные люди, кто так думает", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-