Лукашенко: я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы после голосования на выборах, заявил, что готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу. И отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что многие СМИ в Беларуси и те, кто за ними стоят, хотели мордобоя. Однако власть приняла пусть жесткие, но превентивные меры. "Вы хотите, чтобы я ввергнул страну в хаос? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, потому что я не защитил, в том числе вас и вашу семью. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, пытаться даже в каких-то мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?" - задал риторический вопрос Президент.-0-