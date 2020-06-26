Лукашенко: я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли

26 июня, Солигорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует граждан на приобретение и развитие своих загородных участков. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам - у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям", - подчеркнул глава государства.

"Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли - это будет на вес золота", - подчеркнул глава государства.

Он призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом. Глава государства уверен, что в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом.

Александр Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь -это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям. "Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры", - отметил Президент.

"Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко ориентирует Минскую область на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке Глава государства отметил: программа социально-экономического развития на предстоящие пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и чтобы простые люди, руководители предприятий понимали, что будет.

Лукашенко: развитие Минской области во многом определяет развитие страны "Потенциал, которым вы обладаете, по сути представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли Александр Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь -это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям.