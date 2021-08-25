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25 августа 2021, 10:33

Лукашенко: я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сбылась его мечта о производстве отечественных зерноуборочных комбайнов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Логойском районе на поле хозяйства "Острошицы" главе государства доложили о состоянии и перспективах зерноуборочного комбайностроения. Поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как с участием самого главы государства было принято историческое решение развивать в стране это направление.

"Мероприятие несколько символичное. Но посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения в плане того, чем убирать хлеб", - отметил Александр Лукашенко.

На линейке техники он в том числе осмотрел первый комбайн - КЗР-10 "Полесье-Ротор", с которого все начиналось. "Надо его уже выводить из оборота и ставить на постамент - в музей. С этого все начиналось. А так посмотришь - красивый, и не скажешь, что он древний", - заметил глава государства.
Президент задержался на несколько минут у этого первого комбайна, вспомнил, как все начиналось: "Четверть века прошло. Я исходил из того, что чем-то надо убирать. Но не это главное. Главное, что мы начинали делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро сделать, остановились на этом".

Александр Лукашенко отметил: тем не менее, комбайн получился неплохим и бюджетным, что было особенно важно для хозяйств в те годы: "Потерь не было. Для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает зерно. Он в конце концов был даже не хуже немецких ГДРовских комбайнов (производства Германской Демократической Республики, существовавшей в Центральной Европе в 1949-1990 годы. - Прим. БЕЛТА). Я на них работал в свое время и увидел, что он (белорусский комбайн. - Прим. БЕЛТА) убирает не хуже. Поэтому было принято такое решение. Я понимал, что мы научимся это делать. Надо было начинать".

"Все можем сделать, особенно сейчас. Мир взаимозависимый. Сегодня не умеешь делать - завтра научишься: где-то купил, что-то скопировал, улучшил... - подчеркнул белорусский лидер. - Главное, я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны. Вот - мечта сбылась".

Он уверен, что главное - не бояться браться за дело и не думать, что что-то не получится. Прежде всего в вопросах импортозамещения. И яркий тому пример - отечественные комбайны, большая часть которых поставляется на экспорт. "Когда принимали решение, вообще катастрофа была. Приняли решение - создали комбайн. Это они совершили подвиг, - заметил глава государства. - "Гомсельмаш" стал другим, и люди другие - на голову выше. По всему миру поставляем технику. И в оборонке пришлось много чего делать. Но это не легче".

Ранее в этом месяце в Рогачевском районе Президенту продемонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321). А в этот раз показали в том числе машину с системой автоматического вождения, где применена технология интеллектуального зрения: камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру практически не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.

В завершение мероприятия Александру Лукашенко подарили уменьшенную копию того самого первого отечественного зерноуборочного комбайна.

Как рассказал журналистам генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергей Федорович, за сравнительно небольшой срок - 25 лет отечественного зерноуборочного машиностроения - удалось многого достичь. На сегодня выпускаются 11 моделей техники в 75 модификациях. Еще семь новых моделей в ближайшее время будут запущены в производство. "Пройден колоссальный путь, - подчеркнул он. - Конечно, решение о создании отечественного зерноуборочного комбайностроения было историческим".

Что касается перспектив, то в ближайшее время в ряде классов машин появятся еще более современные и совершенные модели. "В основном мы работаем на экспорт. Туда будем делать модели. Плюс разрабатываем модели наиболее производительных машин", - рассказал Сергей Федорович.-0-
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