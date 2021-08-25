Лукашенко: я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась

Президент задержался на несколько минут у этого первого комбайна, вспомнил, как все начиналось: "Четверть века прошло. Я исходил из того, что чем-то надо убирать. Но не это главное. Главное, что мы начинали делать свои зерноуборочные комбайны. И коль вы не могли тогда ничего лучшего быстро сделать, остановились на этом".Александр Лукашенко отметил: тем не менее, комбайн получился неплохим и бюджетным, что было особенно важно для хозяйств в те годы: "Потерь не было. Для меня это было самое главное, что комбайн идет, убирает зерно. Он в конце концов был даже не хуже немецких ГДРовских комбайнов (производства Германской Демократической Республики, существовавшей в Центральной Европе в 1949-1990 годы. - Прим. БЕЛТА). Я на них работал в свое время и увидел, что он (белорусский комбайн. - Прим. БЕЛТА) убирает не хуже. Поэтому было принято такое решение. Я понимал, что мы научимся это делать. Надо было начинать".Он уверен, что главное - не бояться браться за дело и не думать, что что-то не получится. Прежде всего в вопросах импортозамещения. И яркий тому пример - отечественные комбайны, большая часть которых поставляется на экспорт. "Когда принимали решение, вообще катастрофа была. Приняли решение - создали комбайн. Это они совершили подвиг, - заметил глава государства. - "Гомсельмаш" стал другим, и люди другие - на голову выше. По всему миру поставляем технику. И в оборонке пришлось много чего делать. Но это не легче".Ранее в этом месяце в Рогачевском районе Президенту продемонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321). А в этот раз показали в том числе машину с системой автоматического вождения, где применена технология интеллектуального зрения: камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру практически не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.Как рассказал журналистам генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш" Сергей Федорович, за сравнительно небольшой срок - 25 лет отечественного зерноуборочного машиностроения - удалось многого достичь. На сегодня выпускаются 11 моделей техники в 75 модификациях. Еще семь новых моделей в ближайшее время будут запущены в производство. "Пройден колоссальный путь, - подчеркнул он. - Конечно, решение о создании отечественного зерноуборочного комбайностроения было историческим".Что касается перспектив, то в ближайшее время в ряде классов машин появятся еще более современные и совершенные модели. "В основном мы работаем на экспорт. Туда будем делать модели. Плюс разрабатываем модели наиболее производительных машин", - рассказал Сергей Федорович.-0-