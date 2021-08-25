Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве: мы умеем делать все, но с нашей безалаберностью надо заканчивать

"Мероприятие несколько символичное. Но посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения в плане того, чем убирать хлеб", - отметил Александр Лукашенко.