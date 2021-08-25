Лукашенко о ситуации в сельском хозяйстве: мы умеем делать все, но с нашей безалаберностью надо заканчивать

Новости темы " Рабочие поездки Президента"
25 августа, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Логойский район потребовал разобраться с недисциплинированностью и неисполнительностью в сельском хозяйстве, передает корреспондент БЕЛТА.
В хозяйстве "Острошицы" главе государства доложили о перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. Поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как на "Гомсельмаше" по поручению Президента начали выпускать белорусские комбайны.
В хозяйстве "Острошицы" главе государства доложили о перспективах развития зерноуборочного комбайностроения. Поводом для мероприятия стал необычный юбилей: накануне исполнилось 25 лет, как на "Гомсельмаше" по поручению Президента начали выпускать белорусские комбайны.
"Мероприятие несколько символичное. Но посвящено весьма важному этапу в развитии нашего государства. Даже не сельского хозяйства. Мы хорошо помним, когда людям кушать нечего было, людей надо было накормить. А без хлеба как? Случилось так, что какой-то хлеб в поле был, а убирать его было нечем. И вот тогда принимались серьезные решения в плане того, чем убирать хлеб", - отметил Александр Лукашенко.При этом глава государства не смог обойти стороной и негативные моменты, отметив бесхозяйственное отношение к технике и урожаю во время уборочной. "Мы умеем все делать, но эта безалаберность, недисциплинированность, неисполнительность - это катастрофа. С этим надо заканчивать", - потребовал Президент.
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