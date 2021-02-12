Лукашенко: я не боюсь никакой точки зрения, готов дискутировать с каждым

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что не боится никакой точки зрения и готов дискутировать с каждым. Об этом он заявил сегодня, принимая участие в VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми, я не боюсь никакой точки зрения! Я готов дискутировать с каждым, - сказал глава государства. - Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Они должны быть".

"Но надо понимать: ты пришел работать, ты в бизнесе работаешь, в производстве - один порядок. Пришел в политику - родные мои, там очень тесно, - обратил внимание белорусский лидер. - Один Президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло. Не понимая того, что президентское кресло и Президент в Беларуси - это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и блага на тебя сыплются. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь. Но в Беларуси один год ты будешь Президентом, если будешь царствовать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Поэтому в бизнесе конкуренция - это одно, в политике - другое. И законы, и правила другие. Поэтому, пожалуйста, идите, но помните, что вас могут в этой политике исполосовать", - добавил Александр Лукашенко.-0-