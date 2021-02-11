Лукашенко: какие бы мы ни ставили цели, главным ориентиром остаются люди

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие бы ни ставились цели, главным ориентиром в развитии страны остаются люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства сказал, что на форуме будут обсуждаться прежде всего предложения руководства страны, основанные на идеях, которые высказывали люди на диалоговых площадках, а не некие альтернативные предложения оппонентов действующей власти.

"Все познается в сравнении. Не я придумал, и не вы. Это аксиома. Давайте сравним. Что хочет противостоящая нам, вскормленная и обученная за рубежом сила? Какова их программа? Я хочу вам просто напомнить", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел некоторые положения из программы противников действующей власти. В экономике это повальная приватизация, немедленная ликвидация слабых предприятий, запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры, распродажа земель сельскохозяйственного назначения. В политике - выход из Союзного государства, ЕАЭС, возобновление таможенного и пограничного контроля на границе с Россией, запрет пророссийских фондов и организаций, исполнение всех критериев членства в ЕС. В военной сфере - выход из ОДКБ и из единой с Россией системы противовоздушной и противоракетной обороны. В информационной сфере - запрет на трансляцию общественно-политических и новостных программ российских телеканалов, полная свобода для западных СМИ. В гуманитарной - платные образование и медицина, повальное введение белорусского языка, восстановление белорусской автокефальной церкви как альтернативы Белорусскому экзархату РПЦ.

"Теперь я представлю нашу точку зрения, чтобы белорусский народ подумал и определился", - сказал Александр Лукашенко. Он сделал акцент на итогах развития Беларуси за годы суверенитета, подчеркнув, что страна достигла успехов в различных отраслях.

"Главный ориентир - это ожидания, устремления, возможности развития современного человека. Ведь какие бы мы ни ставили цели, главным ресурсом в их достижении остаются люди, талантливые и трудолюбивые, преданные своей земле. На каждом из белорусов лежит ответственность за судьбу страны. И главное - у всех есть равные, благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь в Беларуси к лучшему. В этом суть справедливости, запрос на которую в мире, как видим, только растет. В этом смысл нашей модели социально-ориентированного государства, доказавшей свою жизнеспособность, невзирая на мировые санкции и политическое давление", - сказал Президент.

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Александр Лукашенко