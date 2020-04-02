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Президент
02 апреля 2020, 13:52

Лукашенко: какой будет жизнь дальше, во многом зависит от нашей работы сегодня

Александр Лукашенко и Юрий Сенько
Александр Лукашенко и Юрий Сенько

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Граница - это большой показатель и лакмусовая бумажка функционирования экономики. Поэтому буквально несколько слов. Я информирован о передвижениях большегрузных автомобилей, о передвижениях через границу в ту и обратную сторону и граждан Беларуси, и других граждан. Ваши оценки, что происходит с точки зрения таможенника с экономикой, прежде всего Беларуси", - спросил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент подчеркнул, что состояние дел в белорусской экономике - это важнейший для него вопрос, поскольку "вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться". "И вот какой будет эта жизнь, во многом зависит от того, как мы работаем сегодня. Поэтому экономика для меня - вопрос номер один. Все больше этим занимаюсь сейчас", - заявил глава государства.

Также Александр Лукашенко поинтересовался, как складывается обстановка в коллективе таможенного комитета, есть ли среди сотрудников инфицированные коронавирусом. "Все-таки вы соприкасаетесь с иностранцами, которые порой подкидывают нам разные вирусы", - пояснил он.

Юрий Сенько
Юрий Сенько

Как рассказал Юрий Сенько, за январь - март транзит товаров через белорусскую границу даже увеличился по сравнению с таким же периодом в прошлом году. "Порядка 8-9% рост импорта и транзита на территорию России и дальше. То есть идем в плюс с точки зрения количества машин, которые транзитируют по территории нашей страны", - отметил председатель комитета.

Он рассказал, что сейчас на таможне в первостепенном порядке оформляют грузы со скоропортящимися продуктами питания и товарами первой необходимости. "Такая техническая возможность у нас имеется", - добавил Юрий Сенько.

"И россиянам вы же тоже помогаете? - уточнил Президент. - Если нужно, можно вне очереди".

"Это тоже можно сделать", - ответил руководитель ведомства.-0-

На белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости для внутреннего потребленияНа белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости для внутреннего потребления
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько отметил, что на белорусской таможне уже созданы зеленые коридоры с первоочередным оформлением грузов первой необходимости, которые следуют через Беларусь в другие страны.

Среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом - СенькоСреди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом - Сенько
"К радости, пока ни один сотрудник не заболел этой сложной болезнью. Общая заболеваемость личного состава находится на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

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