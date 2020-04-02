Лукашенко: какой будет жизнь дальше, во многом зависит от нашей работы сегодня

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Граница - это большой показатель и лакмусовая бумажка функционирования экономики. Поэтому буквально несколько слов. Я информирован о передвижениях большегрузных автомобилей, о передвижениях через границу в ту и обратную сторону и граждан Беларуси, и других граждан. Ваши оценки, что происходит с точки зрения таможенника с экономикой, прежде всего Беларуси", - спросил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Президент подчеркнул, что состояние дел в белорусской экономике - это важнейший для него вопрос, поскольку "вирусы приходят и уходят, а жизнь будет продолжаться". "И вот какой будет эта жизнь, во многом зависит от того, как мы работаем сегодня. Поэтому экономика для меня - вопрос номер один. Все больше этим занимаюсь сейчас", - заявил глава государства.

Также Александр Лукашенко поинтересовался, как складывается обстановка в коллективе таможенного комитета, есть ли среди сотрудников инфицированные коронавирусом. "Все-таки вы соприкасаетесь с иностранцами, которые порой подкидывают нам разные вирусы", - пояснил он.

Юрий Сенько

Как рассказал Юрий Сенько, за январь - март транзит товаров через белорусскую границу даже увеличился по сравнению с таким же периодом в прошлом году. "Порядка 8-9% рост импорта и транзита на территорию России и дальше. То есть идем в плюс с точки зрения количества машин, которые транзитируют по территории нашей страны", - отметил председатель комитета.

Он рассказал, что сейчас на таможне в первостепенном порядке оформляют грузы со скоропортящимися продуктами питания и товарами первой необходимости. "Такая техническая возможность у нас имеется", - добавил Юрий Сенько.

"И россиянам вы же тоже помогаете? - уточнил Президент. - Если нужно, можно вне очереди".

"Это тоже можно сделать", - ответил руководитель ведомства.-0-

На белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости для внутреннего потребления Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько отметил, что на белорусской таможне уже созданы зеленые коридоры с первоочередным оформлением грузов первой необходимости, которые следуют через Беларусь в другие страны.

Среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом - Сенько "К радости, пока ни один сотрудник не заболел этой сложной болезнью. Общая заболеваемость личного состава находится на уровне аналогичного периода прошлого года", - отметил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.