Лукашенко - калийщикам: цените свою землю, лучше Беларуси в мире нет

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает ценить Беларусь и сохранить ее суверенитет. Об этом он заявил сегодня на торжественной церемонии пуска Петриковского ГОК, где присутствовали и представители трудового коллектива, передает корреспондент БЕЛТА.
"Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, на Полесье, в мире нет. Давайте сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.
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"Лучше края, чем Беларусь, особенно у вас здесь, на Полесье, в мире нет. Давайте сохраним нашу суверенную и независимую Беларусь", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-