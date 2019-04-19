Лукашенко: каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством. Это задача всех органов власти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В первую очередь эта цель ставится перед правоохранительными и судебными органами власти. "Принимая решения, вы должны помнить, что в ваших руках судьбы людей. И здесь недопустимы равнодушие, формализм, некомпетентность. А тем более - несправедливость", - заметил глава государства.

По его мнению, положительно оценивать данную работу можно будет только тогда, когда у людей не будет повода обращаться к Президенту в поисках справедливости.

"К сожалению, такие факты имеют место, их немало. Вы знаете мое нетерпимое отношение к должностным лицам, которые в своей работе пренебрегают нормами морали и закона. Таким в нашей системе государственных органов места быть не должно", - акцентировал внимание Александр Лукашенко.

В целом в Беларуси сформирована стабильная и предсказуемая правовая база, основанная на справедливых законах и правилах, традициях белорусского нормотворчества. По словам главы государства, немалая заслуга в этом нынешнего и прошлых созывов парламента.-0-