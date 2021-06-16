Лукашенко: каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече по вопросам территориальной обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил особое внимание на обеспечение полной готовности органов управления территориальной обороной и быстрой мобилизации сил и средств.

"К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия, - сказал Александр Лукашенко. - Одна из целей встречи - дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение Президентом".

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