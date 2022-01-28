Лукашенко: Китай стал одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай стал одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее правительству и МИД поручалось пересмотреть приоритеты Беларуси в пользу тех регионов мира, которые обладают огромным потенциалом и взаимным интересом. Важнейшим фактором сотрудничества в Азии для нас является дружба с Китаем. В январе отметили знаковую веху на этом пути - 30-летие установления дипотношений", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в конце прошлого года им была принята Директива по углублению стратегического сотрудничества с Китаем по широкому спектру направлений. Планируется реализация нескольких десятков конкретных проектов в сферах политики, экономики, образования, науки и технологий.

"Китай стал одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. Назову только некоторые параметры: годовой оборот уже превышает $5,5 млрд, реализованы 23 инвестпроекта на миллиарды долларов. К 2025 году мы планируем экспортировать в Китай белорусские товары на сумму до $3 млрд", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко

Он добавил, что будет развиваться и главный белорусско-китайский проект - индустриальный парк "Великий камень". "Несмотря на все сложности 2021 года, в парк пришли 20 резидентов из 6 стран. Объем инвестиций составил миллионы долларов. Часть производств формируют абсолютно новые компетенции и возможности для Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, Беларусь также нацелена на укрепление политических и экономических связей в отношениях с другими государствами Азии: Индией, Пакистаном, Вьетнамом. Планируется активизировать работу с Индонезией, Малайзией, Таиландом.

"И что, эти санкции нас остановят? Да нам немного надо продать на экспорт. А миллиарды людей живут в этих странах. Наша продукция там пользуется спросом. Только не надо останавливаться, надо работать над большим объемом этой продукции и, главное, качеством", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, развиваются отношения со странами Ближнего Востока, африканскими государствами, Латинской Америкой с акцентом на эффективную экономическую дипломатию.

"Заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества с Турцией как важнейшим региональным центром силы. Надо отдать должное, Турция, член НАТО, ведет себя порядочно. То, что обещают, исполняют", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-