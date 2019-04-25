Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере

25 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Китай всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны в любой сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в контексте обострения торговых противоречий и нежелания некоторых стран видеть Китай сильным особенно видно, кто является настоящим другом, как принято говорить в Китае, всепогодным. В Беларуси никогда не было и не будет сомнений в правильности выбранных вами инициатив. Китай всегда может рассчитывать на нашу поддержку в любой сфере, как и мы всегда уверены в поддержке с вашей стороны", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что рад встрече с Си Цзиньпином и пожелал успешного проведения Второго форума "Пояс и путь". "Благодаря вам этот формат стал полезной и крайне необходимой площадкой для регулярных встреч единомышленников", - сказал Президент Беларуси.

Он также лично поздравил Председателя КНР и весь китайский народ с юбилейными датами: отмечавшимся в прошлом году 40-летием политики реформ и открытости и предстоящим в этом году 70-летием создания Нового Китая. "В этих политических и экономических успехах очевидна ваша роль как гаранта стабильности курса партии и развития КНР в современном и непредсказуемом мире, который меняется буквально в течение суток", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко дал очень высокую оценку результатам совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества. В 2018 году оборот товаров и услуг между Беларусью и Китаем достиг почти $4,5 млрд. Благодаря допуску на китайский рынок, Шанхайскому импортному ЭКСПО, загрузке железнодорожных маршрутов экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай за год вырос в 4,5 раза, в том числе молочной продукции - в 9 раз.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул, что за прошедшие 6 лет с момента провозглашения инициативы "Пояс и путь" сотрудничество по ее совместной реализации увенчалось успехами. "Индустриальный парк "Великий камень" стал одним из образцовых проектов нашего сотрудничества", - сказал Председатель КНР.

Он отметил, что готов вместе с белорусской стороной воспользоваться возможностями сотрудничества в рамках "Пояса и пути" для расширения и углубления двусторонних отношений на благо народов Беларуси и Китая.

Си Цзиньпин также отметил большие успехи Беларуси в деле государственного строительства и экономического развития.

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