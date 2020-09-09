Лукашенко: когда-то я уйду, но надо защитить то, что создано нашими руками

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил: ему необходимо защитить то, что создавалось в стране поколениями граждан, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, за последнюю четверть века Беларусь сильно изменилась в лучшую сторону. "Можно построить завод, произвести любую продукцию, но там, где ты зависим от погоды, сельское хозяйство - тяжелейший случай. Поэтому вот летишь и радуешься: нет этой разбросанности, вовремя убрано, собрано, перепахано, посеяно в сроки. Это наша жизнь. У нас нефти и газа нет. Поэтому это (сельское хозяйство. - Прим. БЕЛТА) один из основных таких источников. Вы в Минск заехали, говорите, чисто, аккуратно. У нас на каждом предприятии так. То есть страна вылизана, извините за нескромность", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Беларусь даже не просто изменилась, а стала совсем другой страной. "Я ее привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом. Не только потому, что я готов ее защищать всячески. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно. Но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет… Поэтому я не боюсь, - сказал Александр Лукашенко. - Я даже дома говорю: слушайте, дети, ну не сегодня - завтра. Кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет (когда они меня пытаются удержать от чего-то). Когда-то я уйду, но я им (оппонентам власти. - Прим. БЕЛТА) не позволю то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна".

"Обидно ли чисто по-человечески? Потому что есть люди, которые не помнят в силу возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало", - уточнил один из журналистов.

"Очень обидно, - ответил Президент. - Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда-то Он меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в "утюге", телевизоре и в "холодильнике". Может быть, где-то и надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас и живу".

У главы государства также поинтересовались, что после всех текущих событий в Беларуси для него теперь самое главное в жизни.

"Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом, - заявил Александр Лукашенко. - Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете): если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы Беларусь. Я думаю, что далеко откатилась бы. Может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице - не эта детвора. Это меня держит. Я обязан перед этими людьми. Я обязан перед теми спокойными пенсионерами, ветеранами".-0-