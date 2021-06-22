Лукашенко: коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток"

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад продолжает грезить о "броске на Восток" и мировом господстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что коллективный Запад продолжает грезить о новом "броске на Восток", мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы это прекрасно видим", - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, как после войны некому было восстанавливать разрушенную экономику, и страна, по его словам, до сих пор не оправилась от той демографической катастрофы.

"Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? - обратился белорусский лидер к западным политикам. - Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного "светлого будущего", которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие!"

Президент обратил внимание на ряд случаев в истории, когда белорусам много обещали: и свободу, и независимость, и государство обещали создать на кончиках штыков. "И в результате что? А в результате - в последней войне каждого третьего похоронили. Сколько было искалечено не только физически людей, но и судеб, сердец!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем", - заявил глава государства.-0-