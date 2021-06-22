Лукашенко о последних санкциях ЕС: история их ничему так и не научила

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прокомментировал последние санкции Евросоюза против страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошло 80 лет, и что? Новая горячая война. Вы посмотрите: это что, символизм? Вчера ввели экономические санкции против наших людей и предприятий. 22 июня, ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила", - отметил Александр Лукашенко.

"От кого не ожидали участия в этом коллективном сговоре, так это от Германии. От тех, чьи предки уничтожили в Великой Отечественной войне не только каждого третьего белоруса, но и миллионы нерожденных детей, - подчеркнул Президент. - А ведь все 80 лет после 45-го прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, бывшему Советскому Союзу и каялись. Каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще незахороненных немцев - фашистов, которые пришли на нашу землю. И мы были добры и толерантны. Те, кто мучились, терзались, открыли свои сердца и души и отнеслись по-человечески к ним. И что?"

Глава государства привел недавнюю цитату министра иностранных дел Германии, который заявил о необходимости распространить санкции на сектора белорусской экономики. "Читай, пусть подохнут там. Так и хочется спросить автора этих строк: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично. Хотя бы перед своим народом. Не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в "Тростенце" от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Вы должны не просто каяться. Вы должны еще 100 лет стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны. Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить - немцы, поляки, так называемый Европейский союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Ходили бы вы вместе со всем советским народом рабами, если бы они взяли верх", - заявил Президент.-0-

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