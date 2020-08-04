Лукашенко: кто хочет другого Президента, идите не на площадь, а на избирательный участок

4 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию высказался на тему проходящей в стране электоральной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избиркомов испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать - государство вас не бросит, оно вас защитит. Мы найдем, мы нашли управу на этих экстремистов. Поэтому даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, ни за безопасность ваших детей. Я вам это гарантирую", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем, кто хочет другого Президента, Александр Лукашенко посоветовал: "Идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что Президент - глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, является лицом страны, вашим лицом".

В этой связи глава государства отметил, что те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, - разорвут сначала общество, потом страну на части. "Так было всегда. Посмотрите вокруг", - сказал Президент.

"Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры - все возможно. Но строго в рамках закона. Разрешена акция - приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена - имей в виду, что это прямое правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции", - отметил белорусский лидер.

При этом он обратил внимание, что нет никаких сверхъестественных требований, а нужно лишь выполнять действующий в стране закон. "А если нарушил - реакция будет мгновенной, отпор - самым жестким", - предупредил Александр Лукашенко.-0-