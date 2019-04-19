Лукашенко: любые попытки лишить Беларусь суверенитета натолкнутся на мощнейший народный ответ

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые попытки лишить Беларусь суверенитета натолкнутся на мощнейший народный ответ. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать, - сказал Александр Лукашенко. - А кто посмеет это сделать силой - получит мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым".

Президент отметил, что в Беларуси появилось новое поколение, выросшее в суверенной Беларуси. "Нам есть что сказать тем, кто идет за нами. Из обломка огромной империи мы создали новое государство. Выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастили его, а вместе с ним новое поколение - первых детей суверенной Беларуси. Мы учились быть независимыми, свободными, самостоятельными. Они такими родились. Подчеркиваю, мы учились такими быть с вами, а они уже такими родились. Они - истоки нашей новой национальной идентичности", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у молодежи есть главное - мирная, красивая, независимая страна. Есть традиции, богатое культурное и духовное наследие. Есть героическая история, которой нужно гордиться. "Встречаясь с молодыми людьми, я всегда вижу умных, талантливых, неравнодушных юношей и девушек. Сегодня можно и нужно опираться на их знания, интеллект, смелость и в хорошем смысле дерзость. Наши дети должны видеть и чувствовать, что нужны нам, нужны своей стране. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы они раскрывали таланты и воплощали в жизнь мечты на родине, у себя дома. Особенно сейчас, когда в мире в прямом смысле идет битва за молодые умы, когда они подвергаются мощному информационному давлению, разрушающему систему ценностей. Мы знаем, для чего это делается", - сказал он.

Президент акцентировал внимание, что следует создавать как можно больше качественного молодежного контента в СМИ. "Не только развлекательного характера, но и погружающего в серьезные темы. Побудить молодежь формировать собственную гражданскую позицию, подчеркнуть сопричастность ко всем важным государственным событиям. Большая роль здесь отведена республиканскому союзу молодежи. Вы, как и другие наши общественные организации, - основа гражданского общества. Именно вы должны быть ориентиром для своих сверстников. Не только жить идеями, которыми охвачена современная молодежь, но и быть на полшага впереди", - добавил Александр Лукашенко.-0-