Лукашенко: люди, дарящие доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди, дарящие свою доброту и теплоту нуждающимся, стали образцом белорусской нации. Государство сделает все, чтобы дети жили в красивой и безопасной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на благотворительном новогоднем празднике для детей в рамках акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вот и наступил самый желанный, добрый и волнительный час. Этот день любимый и волнительный для меня. Казалось бы, столько лет мы с вами встречаемся на этом празднике. Чего волноваться? Волнуешься потому, что всегда говоришь что-то взрослым людям, а здесь - будущее нашей нации: самые маленькие, повзрослее и совсем взрослые дети, - признался Александр Лукашенко. - А что еще важнее, в этом зале вместе с вами взрослые люди. Такому залу под три тысячи человек надо сказать что-то очень важное и в то же время очень сложно подобрать слова, которые можно сказать в этом зале. Поэтому всегда волнуешься".

Глава государства отметил, что каждый год на детский новогодний праздник во Дворец Республики приглашаются новые лица. Но это всегда ребята, достигшие успехов в учебе, творчестве и спорте, дети, нуждающиеся в особом внимании, заботе и доброте. "Что нас объединяет в этом зале - все мы с вами ждем чуда", - заявил Президент.

На представление вместе с детьми также пришли их воспитатели и учителя. И это, заметил Александр Лукашенко, лишь маленькая частичка ребят и педагогов, живущих в стране. "Давайте вместе с вами направим привет тем, кто не смог попасть в этот зал, пожелаем им как минимум удачи в наступающем году", - предложил глава государства. Отдельные слова благодарности он передал большой команде организаторов праздника.

"Давайте поблагодарим тех, кто в эти дни идет к детям, старикам. Это те, кто участвуют в акции "Наши дети". Уважаемые взрослые, предприниматели и бизнесмены, просто люди доброй воли, позвольте мне от имени белорусского народа в очередной раз поблагодарить вас за ту доброту и теплоту, которые вы дарите в эти предновогодние и новогодние дни всем тем, кто нуждается в помощи, доброте и теплоте. Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной", - заявил Александр Лукашенко.

Президент пожелал ребятам, чтобы они любили своих родных и близких, друзей, учителей и воспитателей, которые каждый день, возможно, и каждую ночь, думают о них. "Это самые добрые и теплые люди, которые есть на земле. И помните: волшебный мир - это прежде всего любовь и доброта. Дарите всем свою любовь и доброту. Если вы будете другим дарить их, вы всегда будете любимы и получите ту же доброту в ответ", - заключил глава государства.

После представления ребята вручили Президенту свои подарки. Один из сувениров называется "Воспоминание о малой родине". Он представляет собой плетеную из лозы шкатулку, в которой находятся шесть новогодних керамических шаров, выполненных в авторской технике. На шарах изображены зимний лес, олени, птицы.

Также дети подарили Александру Лукашенко панно "Новогодняя ночь". Оно выполнено в технике резьбы по дереву. На панно изображена деревенька зимой, которая ожидает наступления ночи.

Гостями новогоднего благотворительного праздника во Дворце Республики стали около 2,5 тыс. детей из разных регионов республики. На представление пригласили детей-сирот, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников кадетских училищ, ребят из семей военных и сотрудников правоохранительных органов, учащихся-олимпиадников, победителей конкурсов и соревнований, а также детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.-0-