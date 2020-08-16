Лукашенко - людям: вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов - я вам сделал это

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, выступая на митинге в Минске, напомнил гражданам о той сложной ситуации, которая существовала в стране в 90-е годы, и все это удалось исправить благодаря активным действиям властей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Да, мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!" - подчеркнул белорусский лидер.

"Спасибо!" - прокричали в ответ митингующие.

"Силой, железной волей, пацанами, которых сегодня шельмуют (их родителями), мы брали оружие. Нас были единицы. И мы их (бандитов. - Прим. БЕЛТА) квасили на дорогах. 32 банды в Минске. Огромное количество на брестской трассе. Ворюг и бандитов, которые убивали наших людей. Мы их за полгода всех убрали", - воскликнул Александр Лукашенко.

"И я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки минской молодежи: вы об этом слышали? Вы хоть слышали, как издевались эти урки над нашими людьми, как они отбирали последние деньги, как они стреляли прямо здесь, когда я сидел в этом здании? Они хоть знают, чего это стоило? Они точно не знают. Наверное, их родители не сказали им об этом. Так я вам напоминаю: 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами - ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые пошли за мной", - заявил Президент.

Он напомнил, что в те годы порой было нечем кормить детей, и люди просили зарплату хотя бы $20. "Мы дали больше. И только слепой этого не видит. Да, мы не богаты. Но не $20 (зарплаты в стране. - Прим. БЕЛТА). Как можем, так живем, но на своей земле", - сказал глава государства.

"За Беларусь!" - скандировали в ответ митингующие.-0-