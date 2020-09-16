Лукашенко: МИД следует адекватно отвечать на привычные нам санкции и новые вызовы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству иностранных дел следует адекватно отвечать на привычные нам санкции и новые вызовы. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко считает: "За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере. И более того: дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность".

Александр Лукашенко

Президент выразил надежду на благоразумие старой Европы, которая обуздает свои излишне ретивые окраины.-0-