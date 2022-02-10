Лукашенко: МИД стране серьезно задолжал

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел серьезно задолжало стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая кадровые решения об обновлении состава руководства МИД и назначении новых послов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я не стану тут распинаться и рассказывать, какие глобальные задачи нам предстоит решать. Скажу только одно, что Министерство иностранных дел стране серьезно задолжало. Если без конкретики… Вы прекрасно понимаете. Поэтому поставлена задача, чтобы мы, не дай бог, больше не спотыкались об эти вещи", - сказал глава государства.

Как отметил глава МИД Владимир Макей, он считает новое распределение между заместителями министра полномочий, сил и средств оптимальным. "Это должно придать новый импульс в работе руководства МИД", - уверен он.

По его словам, первый замминистра Сергей Алейник с учетом его многолетней работы в системе дипломатической службы будет отвечать за западноевропейское, американское направления, за страны дальней дуги, а также курировать службу госпротокола. "Он и раньше занимался этими вопросами. У него получается, - сказал глава МИД. - Он справится с этими направлениями. Сейчас это очень важно".

В ведении Юрия Амбразевича в качестве замминистра будет деятельность белорусских загранучреждений при международных организациях. "С учетом того, что наблюдается определенная пассивность со стороны наших западных партнеров на двустороннем треке, очень важна работа в системе международных организаций", - сказал Владимир Макей.

Характеризуя Игоря Назарука, министр упомянул о поручении главы государства найти на эту должность человека, который имеет компетенции в сфере реальной экономики. В новой должности в МИД он будет курировать всю интеграционную проблематику и внешнеэкономическую деятельность.

За нынешним заместителем министра Евгением Шестаковым остается кураторство всех технических направлений деятельности МИД.

Министр иностранных дел по-прежнему будет курировать управления дипломатической безопасности, главное кадровое управление, а также главное информационно-аналитическое управление.-0-

Александр Лукашенко