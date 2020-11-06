Лукашенко: Минск надо постепенно переводить на электротранспорт

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня, посещая станции третьей линии минского метро, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, особое внимание надо уделить трамвайному движению. "Надо привести в порядок трамвайные пути, чтобы они были бесшумными. Хорошие же трамваи производим, и это хороший транспорт", - отметил он.

Президент в этой связи напомнил о Белорусской атомной станции. Ее первый энергоблок уже включен в объединенную энергосистему страны. "Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - заявил глава государства.-0-