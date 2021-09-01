Лукашенко: Минску и Ташкенту удалось сохранить и приумножить многолетние традиции дружественных и доверительных отношений

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с 30-летием независимости этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За этот небольшой по историческим меркам промежуток времени Узбекистан состоялся как суверенное и независимое государство, по праву заслужив признание мирового сообщества", - говорится в поздравлении.

"Ваша страна развивается стремительными темпами, демонстрируя высокие достижения и эффективные преобразования во всех сферах функционирования государства, вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии, - отметил глава государства. - Отрадно, что Минску и Ташкенту удалось сохранить и приумножить многолетние традиции теплых, дружественных и доверительных отношений".

Александр Лукашенко выразил заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного белорусско-узбекского сотрудничества, его наполнении новыми перспективными проектами.-0-