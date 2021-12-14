Лукашенко: Могилевская область ощутимо прибавила под руководством Леонида Зайца

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время представления нового председателя Могилевского облисполкома поблагодарил за работу прежнего губернатора Леонида Зайца, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению главы государства Леонид Заяц вчера был назначен членом Совета Республики.

"К его работе у меня нет больших претензий. Он проявил себя опытным, умелым и требовательным руководителем", - констатировал белорусский лидер. По его словам, Могилевская область ощутимо прибавила по основным параметрам развития. Президент особо отметил, что всегда в разговорах Леонид Заяц называл Могилевскую область своей. И это означает, что он действительно воспринимал ее как родную.

"Хочу поблагодарить за работу и пожелать успехов", - сказал белорусский лидер.-0-