Лукашенко: моя цель - жить ради своей страны

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с докладом на на VI Всебелорусском народном собрании, ответил на вопрос о мечте. Этот вопрос ему задавали в январе на встрече со студенческой общественностью, передает корреспондент БЕЛТА.

"На встрече студенты у меня спросили, о чем я мечтаю, и я обещал дать ответ. Много над этим думал, но, честно говоря, так и не пришел к какому-то однозначному ответу на этот банальный вопрос. Конечно, я не мечтатель, я реалист. Я ставлю цели, иду к ним вместе со своим народом. Моя цель - жить ради своей страны, ради вас, вместе с вами созидать наше общее благополучие, наш белорусский "дабрабыт", как это мы делали всегда", - сказал Александр Лукашенко.

Президент уверен, что за последнюю четверть века была создана прочная основа государства. "Мы заложили национальную традицию широкого обсуждения эпохальных для страны решений. История подтвердила, что мы были правы - сделать ставку на сильную власть в 1996 году. Да, надо перестраиваться именно сейчас. Но тогда мы сохранили страну. Нас спасли единство, государственная власть, порядок, сильное государство, вертикаль власти", - считает глава государства.

Он полагает, что перед страной была пропасть, в которую ее толкали. "Помните мою первую программу - отвести народ от пропасти? Все, что я обещал, по большому счету выполнял. Да, были недостатки по мелочам. Но мы не просто отвели народ от пропасти, мы ни одну дрянь в нашу страну не пустили, мы строили четверть века свою страну для наших детей", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, ближайшие пять лет - период обновления и совершенствования достигнутого, развитие точек роста в экономике и эффективных механизмов вовлечения общества в управление страной. "Беларусь, если мы будем и дальше так беречь ее, - страна будущего, обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и каждого. И все это в наших силах", - считает глава государства.

"Надо сделать так, чтобы история каждого из нас стала частью истории нашей красивой уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают", - сказал Александр Лукашенко.-0-