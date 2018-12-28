Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди должны помнить, что их дом - это то место, где они родились, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом - это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы вашей страны. Но помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы - настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого", - сказал Александр Лукашенко.

Президент допустил, что власть и молодежь, возможно, не всегда понимают друг друга. Но это, по его мнению, естественно. "Я бы сказал, это в стиле классических взаимоотношений старших и младших, отцов и детей, - пояснил глава государства. - В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении - в будущее нашей Беларуси".

Александр Лукашенко подчеркнул, что абсолютно в этом убежден, потому что в уходящем году много общался с молодежью и эти встречи не обманули его ожиданий. "Вы - будущее нашей страны, - заявил он. - И вы понимаете, что успех - это прежде всего труд, это знание того, чего вы хотите от жизни".

В канун новогодних праздников Президент пожелал молодым людям уже сейчас ставить перед собой самые грандиозные и даже недостижимые цели. "Если вы это время потеряете - ничего в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили, но, я уверен, вы обязательно дойдете до вершины", - резюмировал глава государства.-0-

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь на республиканском балу во Дворце Независимости Александр Лукашенко обратил внимание, что присутствующие на балу молодые люди оказались во Дворце Независимости не благодаря случаю или удаче.