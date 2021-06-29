Лукашенко - молодежи: будьте осторожнее в суждениях, чтобы потом не было стыдно за свои высказывания

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал молодежь быть осторожнее в суждениях, чтобы потом не стыдиться своих высказываний и репостов. Об этом глава государства заявил сегодня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"В трудные для страны периоды будьте осторожны в суждениях, тем более в поступках. Почему? А чтобы спустя годы не было стыдно за высказывания и репосты, которые вы и сами потом забудете, а интернет будет помнить все. И не успеете все стереть, как некоторые сейчас делают. Поэтому не спешите, чтобы не было больно и стыдно за бесцельно прожитые годы, как говорил классик", - сказал белорусский лидер.

"Пусть созданный вами в сетях виртуальный портрет всегда показывает, что даже в столь юном возрасте вы мыслили, говорили, действовали правильно, по-государственному. Как полагается настоящим гражданам своей страны", - продолжил Президент.

Особенно важно это для тех, кто строит самые амбициозные планы на жизнь, считает глава государства. "Ведь кто знает, какие кабинеты и какое кресло вы займете завтра. Кто-то из вас будет стоять вместо меня на этом месте, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому учитесь в первую очередь думать о будущем страны и берегите свой имидж, свое лицо".

"И просто знайте: когда мы, старшее поколение, говорим, что трудимся во благо Беларуси, - это означает во благо наших детей, то есть вас. Нет мотивации сильнее этой. И нет ничего важнее, чем видеть вас счастливыми", - подчеркнул Президент.-0-