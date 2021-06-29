Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глядя сегодня на вас, красивых, молодых и уже успешных, я испытываю чувство гордости за Беларусь, - обратился глава государства к выпускникам. - За тех, кто создавал независимую страну, в которой наши дети получают достойное образование, а лучшие из лучших отмечают свои первые успехи на столь высоком уровне".

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