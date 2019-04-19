Лукашенко: мы должны не просто помочь купить жилье на селе, а создать условия для жизни людей

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство должно не просто помогать в приобретении жилья на селе, а создавать там условия для жизни людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не просто должны помогать приобрести жилье в деревне. Мы должны прежде всего помочь человеку, который готов там жить и трудиться. Сделаем это через сельский совет, через кооператив - другой вопрос. Надо это проанализировать. Если выработаем механизм, то на месте определятся, если человек хочет купить пустующий дом или отремонтировать заброшенное жилье, - помочь ему. Однако для этого необходимо под контролем государства в конкретной деревне построить типовые дома и предложить, чтобы знать, какая цена. Времени для этого мало. Осенью мы должны видеть эти дома", - сказал Александр Лукашенко.-0-