Лукашенко: мы искренне гордимся нашими медиками

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы искренне гордимся нашими медиками, которые сполна наделены самыми важными для этой профессии качествами: высокой компетентностью и безграничным милосердием", - говорится в поздравлении.

Глава государства адресовал слова благодарности за самоотверженный труд врачам, медицинским сестрам, фельдшерам, младшему медперсоналу, специалистам лабораторной диагностики и санитарно-эпидемиологической службы, ученым, фармацевтам, провизорам.

"Вы круглосуточно находитесь на страже здоровья и жизни соотечественников. Вам доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов, выбирающих для диагностики, лечения и реабилитации именно Беларусь, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден: преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и ваше постоянное стремление к самосовершенствованию помогут дальнейшему развитию здравоохранения Беларуси".

Президент пожелал работникам здравоохранения профессиональных успехов, большого личного счастья и крепкого здоровья. "Пусть всегда рядом будут надежные и дорогие вам люди", - добавил глава государства.-0-