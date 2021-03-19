Лукашенко: мы мало говорили молодежи, что белорусский народ выдержал в истории

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что нужно больше говорить молодежи о том, что белорусский народ пережил в своей истории. Об этом он заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежи мы мало говорили, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели", - отметил глава государства.

Он рассказал, что на совещании в Минске как раз обсуждалась тема противодействия героизации нацизма, а также вопрос геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Это был самый настоящий страшный геноцид. И белорусов, и русских, и евреев, украинцев... Мы этого "добра" хлебнули", - подчеркнул белорусский лидер.

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Александр Лукашенко