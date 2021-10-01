Лукашенко: мы не настолько глупы, чтобы проводить зачистки по всем фронтам, будем работать точечно

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С помощью спецслужб и других подразделений силового блока в Беларуси будут точечно отрабатывать разных людей, чтобы разобраться с каждым мерзавцем. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент упомянул о существовании точки зрения, что убийство сотрудника КГБ станет поводом для проведения зачисток по всему фронту. "Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам", - объяснил глава государства.

"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, работа по выявлению таких лиц ведется по всем направлениям, начиная с тех, кто чатится и постится. "Уже несколько сотен сидят (Окрестино свободно), сейчас там находятся. Всё рассказывают, - отметил Президент. - Вы несколько экземпляров видели, их будет все больше и больше на экранах телевизоров, мы покажем кто есть кто. И Сергеенко правильно сказал: не надо чего-то убирать из этих чатов и прочее - поздно. Все аккаунты у нас на руках. Мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы типа цепкал и прочих думают, что мы их не достанем за границей, они ошибаются. Мы им не простим гибель этого парня", - подчеркнул белорусский лидер.-0-