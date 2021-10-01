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01 октября 2021, 13:31

Лукашенко раскрыл некоторые подробности проведения специальной операции КГБ

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Администрации Президента началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"День печальный сегодня (сегодня в Минске проходит прощание с погибшим сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком. - Прим. БЕЛТА). Я об этом скажу попозже. Это как раз вписывается в ту тему, которую мы будем обсуждать", - сказал глава государства в начале мероприятия.

Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности произошедшего 28 сентября, когда в одной из квартир в Минске при проведении специальной операции был застрелен сотрудник КГБ.

"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили - они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд и, как обычно: "Оружие на пол!". Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу", - рассказал Президент.

Он отметил, что знает об упреках, которые раздаются, например, в средствах массовой информации, по поводу того, что сотрудники силового блока при проведении данного мероприятия были без средств спецзащиты, без бронежилетов. "Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю (председателю КГБ. - Прим. БЕЛТА), как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива", - пояснил глава государства.

По его словам, таким образом бойцы не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке. Поэтому проверки, в ходе которых они отрабатывали оперативную информацию, велись в гражданской одежде. "Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек, участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество", - отметил Президент.

"Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей", - добавил он.

Глава государства акцентировал внимание, что в тот день сотрудники силового блока не проводили какую-то серьезную спецоперацию. "Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм", - подчеркнул он.

Работа велась с раннего утра, и ко времени инцидента (до 14.00) было задержано немало людей. "Они сейчас дают показания. Мы сейчас их всех вам покажем. Они бирку написали - "Рабочы рух". Вот этих "рухавиков" мы начали показывать и будем всех их вам выкладывать, чтобы вы поняли, что это за "рабочее" движение", - заметил глава государства.

Квартира, куда пришла группа сотрудников и в их числе Дмитрий Федосюк, также была среди адресов, подлежащих отработке. "Во время работы (группы силовиков, в которой находился и Дмитрий Федосюк. - Прим. БЕЛТА) из дежурной части поставили в известность, мол, там, где вы работаете, позвонили из квартиры, просят помощи, что-то там случилось. Теперь мы можем предполагать, почему раздался звонок. Ну, ребята посмотрели, что и этот адрес есть, просят о помощи, что-то там случилось. И они как добрые славяне, добрые белорусы ринулись туда, к этой квартире. Стучат - никто не открывает. Раздается второй звонок о помощи в этот же отдел милиции", - рассказал Президент. Он уточнил, что одним из звонивших был мужчина, другим - женщина.

Дальнейшие события можно было увидеть на видеозаписи. "Вскрывается дверь, люди заходят, чтобы помочь, мерзавцам помочь, которые позвонили из этой квартиры, - описал происходившее глава государства. - А то, что они (те, кто звонил с просьбой о помощи, а на самом деле, как видно из видео, готовили оружие и вели съемку. - Прим. БЕЛТА) в это время делали, вы тоже видели".

"Они готовились к съемке. Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени (это тоже уже известно) они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры", - пояснил Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что квартира, где разворачивались события, отрабатывалась в плановом порядке наряду с другими в этот день. Более того, она не принадлежала ни тому преступнику, который стрелял в сотрудника КГБ, ни его жене. "Это была квартира брата этой жены, которая там снимала. И сегодня абсолютно точно нам известно, что это не просто активный участник протестного, как мы мягко говорим, а самый настоящий участник мятежа, в том числе и этот айтишник", - сказал белорусский лидер.

По его словам, получен очень большой массив информации, который свидетельствует, что подготовка к провокации велась заранее. "Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили (они же там чатятся), что вот, смотрите… Поэтому они готовились, они были уже предупреждены", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что не стоит делать поспешных выводов о событиях 28 сентября: "Надо успокоиться и перестать поститься на эту тему. Особенно давать какие-то оценки".

"Конечно, точки над "i" расставит следствие. Может быть, рано сегодня давать какие-то оценки и нашим соотечественникам, и гражданам за пределами нашей страны, основываясь только на кадрах в интернете. Естественно, в рамках следствия, может быть, и это нельзя было показывать. Но тем не менее людям надо показать, кто есть кто", - отметил Президент.-0-

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