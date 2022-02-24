Лукашенко: мы не собираемся втягиваться в войну, и об этом нас никто не просит

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не собирается втягиваться в войну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на оперативном совещании с военными, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз хочу подчеркнуть: наши люди должны быть уверены в том, что мы не сделаем никаких ошибочных шагов. Никаких. Мы не собираемся втягиваться в войну, во-первых. Во-вторых, нас об этом никто не просит, там без нас способны разобраться. Но еще раз подчеркиваю: если нужно, мы окажем всяческую поддержку", - обратил внимание белорусский лидер.

Он в очередной раз напомнил об обоюдных договоренностях и обязательствах Беларуси и России в рамках Союзного государства. "Мы союзники, у нас соответствующий договор, и нас в этом нечего упрекать", - сказал Президент. Он также указал на действия, например, Польши, Литвы, которые направляли своих граждан для участия в операциях США в Афганистане, Ираке. "Что там надо было делать полякам, литовцам, тем же украинцам в Афганистане и в Ираке, когда американцы воевали? - задал резонный вопрос Александр Лукашенко. - Что там им надо было делать? А потому что американцы - их союзник. А чего к нам претензии предъявляете? Россия - наш союзник".

"Нам надо свою страну смотреть, не втягиваться, - подчеркнул глава государства. - Я на торжественном собрании (ко Дню защитников Отечества 23 февраля этого года. - Прим. БЕЛТА) сказал: "Нам ни в коем случае нельзя втянуться в дерьмо, с одной стороны, и стать предателями". Теперь, наверное, вам понятно, что я имел в виду".

Александр Лукашенко во время совещания также напомнил, что сегодня была запланирована его встреча с белорусскими журналистами. Президент заверил их, что мероприятие ни в коем случае не отменяется: "Мы сегодня должны были встретиться в более широком формате - мы не отменяем это, просто немного перенесем. Уже и ситуация будет как-то по многим вопросам высвечена".

Подытоживая совещание с военными, Президент подчеркнул: "Очень вас прошу довольно открыто нашу позицию высвечивать, но не пугающе для людей".

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране все идет своим чередом. "У нас 27 февраля крайний день голосования (на референдуме. - Прим. БЕЛТА). Мы должны сейчас показать: мы занимаемся делом, доим, кормим, решаем другие вопросы, спортивные и прочие мероприятия".

"Я думаю, мы встретимся и в этом формате еще поговорим", - сказал журналистам глава государства.-0-