Лукашенко: мы не станем форсировать партийное строительство

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и парламенту заявил, что в стране нет намерения форсировать партийное строительство, передает корреспондент БЕЛТА.
"Длительное время мы изучали и детально прорабатывали вопрос партийного строительства. Мы не станем форсировать этот процесс, но заниматься им пришло время", - сказал белорусский лидер.
По его словам, сегодня видны значительные резервы в здоровых силах общества, которые готовы генерировать и воплощать в жизнь конструктивные идеи. "И это не только крупнейшие общественные объединения: профсоюзы, "Белая Русь", БРСМ, но и новые патриотические организации, конструктивные инициативы по всей стране. По сути, они формируют ядро гражданского общества", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшее время будет принят закон, который определит, что такое гражданское общество и что составляет его суть, структуру: "Мы четко дадим ответ на этот вопрос, чтобы основой гражданского общества не стали спящие нацменовские ячейки, которые в 2020 году хотели перевернуть страну".-0-