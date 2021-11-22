Лукашенко: мы не варвары, мы не хотим противостояния

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что Беларусь не хочет никакого обострения и противостояния на фоне кризиса с беженцами. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника и помощника Президента - инспектора по Гродненской области Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут - уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - заявил глава государства.

"Вот на сегодняшний день ситуация и позиция Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что уже простые люди, народ в Польше, женщины, матери начали возмущаться, что запрещают проход беженцам. "Уже военные, пограничники не понимают руководство Польши. Мы тоже слышим их разговоры. Они уже на нас выходят, говорят: "Братья белорусы, давайте жить, как жили раньше". Пожалуйста, давайте, мы не против. То есть мы видим - уже поведение польского народа меняется. Они же тоже люди. Какие бы они там моноэтничные ни были, но они люди. Простые люди начинают возмущаться. Это беспокоит руководство Польши. А дальше будет хуже. Дальше люди поймут, что не Лукашенко тут является причиной этого исхода беженцев", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что поэтому властям Польши - Дуде, Моравецкому нужны обострения на границе. "И они на это играют, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и поляков от этих (своих внутренних и внешних. - Прим. БЕЛТА) проблем. Мы такого шанса им не предоставим. Мы будем по-человечески разбираться с этими мигрантами. Не такая это большая проблема, - сказал Александр Лукашенко. - Вон пускай там в Средиземном море смотрят, что происходит, сколько там гибнет людей. У них (в Евросоюз. - Прим. БЕЛТА) трафики через Балканы и другие страны, Средиземное море - там тысячи людей идут. Молчат (по этому поводу. - Прим. БЕЛТА). А вот Беларусь (обвиняют. - Прим. БЕЛТА), ну, ясно, почему".

Президент также поблагодарил Владимира Караника и Юрия Караева за вовлеченность в решение проблемных вопросов вокруг сложившейся ситуации с беженцами. "Я очень рад, что вы подключились к этому. Если бы не подключились, из Минска было бы очень сложно это сделать", - сказал он.-0-